Больше двухсот пассажиров коротают время в аэропорту.

Сегодня в Омском аэропорту произошла задержка рейса «Уральских авиалиний», который должен был отправиться в Москву в 6:30. По технической причине омичи не смогут вылететь в столицу в течении 12 часов. Вылет состоится только в 18:30.

Рейса ожидают 203 пассажира, из них 23 ребенка. Сейчас транспортная прокуратура проверяет, получают ли пассажиры те услуги, что полагаются им при задержке рейса. Речь идет о хранении багажа, предоставлении комнаты матери и ребенка, а также питании. На 1-м этаже здания аэропорта начали прием граждан.

В случае нарушения своих прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921-70-00.