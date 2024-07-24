Включить ее обещают только к ночи.

Сегодня утром в многоэтажках омских Нефтяников снова отключили горячую воду. Ее нет в домах на улице Энергетиков, 1-я Заводская и Нефтезаводская, где уже прошли профилактические двухнедельные отключения.

По данным ЕДДС, причиной отключения стала авария на сетях. Возобновить подачу воды планируют к полуночи.

Отметим, что горячую воду по этим адресам уже отключали на две недели с 25 июня по 8 июля 2024 года.