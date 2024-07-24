Омск-Информ
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·Происшествия

На них завели административные дела.
Специалисты отдела экологического надзора провели внеплановые проверки на трех омских предприятиях и выявили там нарушения. ООО НПО «Монтессори» превысило нормативы выбросов, использовало неэффективное газоочистное оборудование, не снижало выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Превысило нормативы выбросов и ООО «Фортуна». ООО «Завод емкостного оборудования» несвоевременно внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду. 
Как сообщили в региональном Минприроды, на все три предприятия завели административные дела. Их продолжат проверять.
Ранее природоохранная прокуратура выяснила, что 17 омских предприятий не снижают выбросы во время НМУ.
·Происшествия

На них завели административные дела.
Специалисты отдела экологического надзора провели внеплановые проверки на трех омских предприятиях и выявили там нарушения. ООО НПО «Монтессори» превысило нормативы выбросов, использовало неэффективное газоочистное оборудование, не снижало выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Превысило нормативы выбросов и ООО «Фортуна». ООО «Завод емкостного оборудования» несвоевременно внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду. 
Как сообщили в региональном Минприроды, на все три предприятия завели административные дела. Их продолжат проверять.
Ранее природоохранная прокуратура выяснила, что 17 омских предприятий не снижают выбросы во время НМУ.