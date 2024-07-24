В министерстве строительства показали, как она выглядит.

На первых корпусах жилого квартала «Зеленая Река» в Омске сделали архитектурно-художественную подсветку. Для этого использовали светодиодные светильники, потребляющие не более 1,9 кВт/ч на один дом.

Как сообщили в региональном министерстве строительства, такая подсветка становится обязательной для всех омских новостроек. На заседаниях областного архитектурно-градостроительного совета застройщики уже представляют проекты с учетом этого требования.

Напомним, площадь квартала «Зеленая Река», который располагается в Кировском округе, составляет 164 га. В первой очереди строительства запроектировано 2711 квартир.