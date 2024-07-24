На путях в районе остановки «СибНИИСХоз» много воды, из-за этого трамваи на маршруте № 7 едут только до остановки «Улица Долгирева».

Ночной дождь, прошедший в Омске, внес изменения в движение трамваев по маршруту № 7 (Амурский поселок – улица Стрельникова). Из-за высокого уровня воды на проспекте Королева трамваи в направлении улицы Стрельникова идут лишь до остановки «Улица Долгирева».

– В связи с высоким уровнем воды над трамвайными путями по проспекту Королева вблизи остановки «СибНИИСХоз» движение трамвайного маршрута № 7 в направлении Стрельникова временно организовано до ООТ «Долгирева», – говорится в сообщении департамента транспорта. – Для устранения последствий ночного дождя привлечена специальная техника.

Аналогичная ситуация наблюдалась и во вторник, 23 июля. Трамвай № 7 целый день ходил по укороченной схеме. Воду с путей убрали только к вечеру.