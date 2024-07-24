Омск-Информ
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·Общество

Штормовое предупреждение, объявленное в регионе, похоже, не коснется Омска. Синоптики прогнозируют лишь небольшой дождь.

Пасмурная погода и небольшой дождь прогнозируются в Омске в среду, 24 июля. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит до +21 градуса, осадки возможны в 9 утра и 21 час. Популярные ресурсы «Гисметео» и «Яндекс. Погода» дают прогноз без осадков.

На протяжении дня ожидается западный ветер скоростью до 4 м/с, атмосферное давление составит 740–742 мм рт. ст.

Ранее на регион передавалось штормовое предупреждение, прогнозировались сильные дожди, сильный ветер и гроза. Похоже, что непогода лишь слегка зацепила Омск – ночью был ливень с грозой.

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·Общество

Штормовое предупреждение, объявленное в регионе, похоже, не коснется Омска. Синоптики прогнозируют лишь небольшой дождь.

Пасмурная погода и небольшой дождь прогнозируются в Омске в среду, 24 июля. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит до +21 градуса, осадки возможны в 9 утра и 21 час. Популярные ресурсы «Гисметео» и «Яндекс. Погода» дают прогноз без осадков.

На протяжении дня ожидается западный ветер скоростью до 4 м/с, атмосферное давление составит 740–742 мм рт. ст.

Ранее на регион передавалось штормовое предупреждение, прогнозировались сильные дожди, сильный ветер и гроза. Похоже, что непогода лишь слегка зацепила Омск – ночью был ливень с грозой.

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