На этой неделе завершается приемная кампания в омских вузах.

В омских вузах 25 июля завершится прием документов от абитуриентов по результатам ЕГЭ. 27 июля уже появятся конкурсные списки. Каждый из поступающих мог подать заявление в пять вузов и в каждом выбрать до пяти направлений. Уже сейчас в омские вузы поступило более 55 тыс заявлений от поступающих.

В этом году в вузах города выделили более 9,5 тыс бюджетных мест. Больше половины из них – на технические науки, технологии и инженерное дело. Еще более 1,1 тыс. мест выделили на образование и педагогические науки, свыше 820 мест – на здравоохранение и медицинские науки, более 700 – на сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.

Добавим, что 28 июля подать оригиналы документов смогут поступающие без вступительных экзаменов, по целевой, особой и отдельной квотам. До 3 августа абитуриенты смогут подать диплом об образовании, чтобы поступить на основные места. После чего вузы будут издавать приказы о зачислении.