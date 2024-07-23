Омск-Информ
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·Общество

Из-за высокого уровня воды трамваи сегодня ходили только до остановки «Улица Долгирева».

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о восстановлении движения трамвая № 7. Из-за прошедшего накануне ливня трамвай целый день ходил по укороченной схеме – до остановки «Улица Долгирева».

– С 17 часов 23 июля движение трамвайного маршрута № 7 восстановлено по основной схеме: Амурский поселок – улица Стрельникова, – сообщили в дептрансе.

Также из-за высокого уровня воды на путях сегодня сокращали схемы движения трамваев № 4 и 8.

·Общество

Из-за высокого уровня воды трамваи сегодня ходили только до остановки «Улица Долгирева».

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о восстановлении движения трамвая № 7. Из-за прошедшего накануне ливня трамвай целый день ходил по укороченной схеме – до остановки «Улица Долгирева».

– С 17 часов 23 июля движение трамвайного маршрута № 7 восстановлено по основной схеме: Амурский поселок – улица Стрельникова, – сообщили в дептрансе.

Также из-за высокого уровня воды на путях сегодня сокращали схемы движения трамваев № 4 и 8.