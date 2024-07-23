Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он вынужденно приземлился в Тюмени.
Самолет Салехард – Омск авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в Тюмени. Причиной стала техническая неисправность.
– По громкой связи командир воздушного судна объявил, что самолет приземлился в Тюмени по техническим причинам, – рассказывают пассажиры рейса в соцсетях.
Отметим, что из Салехарда самолет вылетел в 9:45 и должен был приземлиться в Омске в 12:50. Из Тюмени самолет уже вылетел.
·Общество

Он вынужденно приземлился в Тюмени.
Самолет Салехард – Омск авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в Тюмени. Причиной стала техническая неисправность.
– По громкой связи командир воздушного судна объявил, что самолет приземлился в Тюмени по техническим причинам, – рассказывают пассажиры рейса в соцсетях.
Отметим, что из Салехарда самолет вылетел в 9:45 и должен был приземлиться в Омске в 12:50. Из Тюмени самолет уже вылетел.