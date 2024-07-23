Омск-Информ
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·Авто

Часть дороги провалилась на участке теплосетей.
Разрушение верхнего слоя асфальта на проспекте Мира в Омске произошло на участке теплосетей. Как сообщили в мэрии, сети принадлежали АО «ОмскРТС».
– По информации представителя компании, яма на проезжей части будет устранена до конца дня, – сообщили в мэрии.
Ранее сообщалось, что сегодня в яму на Мира провалился автомобиль.
·Авто

Часть дороги провалилась на участке теплосетей.
Разрушение верхнего слоя асфальта на проспекте Мира в Омске произошло на участке теплосетей. Как сообщили в мэрии, сети принадлежали АО «ОмскРТС».
– По информации представителя компании, яма на проезжей части будет устранена до конца дня, – сообщили в мэрии.
Ранее сообщалось, что сегодня в яму на Мира провалился автомобиль.