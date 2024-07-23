Это 35,3 % всех месячных расходов на человека.

По данным Омскстата, в 2023 году в среднем омич тратил в месяц 21 755 рублей, из которых 7680 рублей (35,3 %) – это расходы на еду. Об этом свидетельствуют результаты выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. На покупку непродовольственных товаров уходило в среднем 39,1 % бюджета, или 8508 рублей. На оплату услуг тратилось 5325 рублей (24,5 %). Еще 1,1 % омичи тратили на алкоголь – в среднем 242 рубля.

При этом на одного члена домашнего хозяйства приходится в среднем 30,9 тыс. рублей в месяц среднедушевых располагаемых ресурсов. То есть на расходы омичи направляли 70,3 % этих ресурсов.

На покупку мяса уходило 24 % всех трат на еду, хлеб и крупы обходились в 13,7 %. На молоко и молочные продукты омичи тратили 13,2 %, на сладости – 8,2 %.