Свыше 2 тысяч работников всех площадок производителя прошли дополнительное обучение по технологическим процессам.

На Омском заводе смазочных материалов внедряется расширенная система присвоения квалификационных категорий для производственного персонала. С ее помощью представители рабочих специальностей наращивают компетенции и возможности для карьерного роста. Реализация проекта является частью программы профессионального развития сотрудников «Газпромнефть-СМ».

– Мы применяем в образовательных процессах наиболее эффективные инструменты, которые направлены на профессиональный рост сотрудников, включая начинающих специалистов, в самых разных производственных сферах. Внедренная система помогает осваивать актуальные знания, развивать свою экспертизу и находить новые точки роста в выбранном направлении, – отметил гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Квалификационный экзамен включает предварительное тестирование и встречу с комиссией, которая состоит из руководителей комплексов и установок Омского завода смазочных материалов, технологов, механиков и представителей производственной безопасности. Эксперты задают вопросы в соответствии с критериями, разработанными специально для каждой зоны развития. Возможность повысить свою квалификационную категорию доступна абсолютно каждому специалисту производственного блока, обеспечивающему работу технологических объектов, а также сотрудникам лаборатории масел и нефтехимии.

Постоянное повышение квалификации персонала – важный элемент стратегии развития компании. Для сотрудников действует интерактивный образовательный центр, программное обеспечение которого позволяет совершенствовать навыки управления сложными технологическими объектами в виртуальной реальности. Благодаря современному VR-оборудованию и специальному программному обеспечению свыше 2 тыс. работников всех площадок производителя смазочных материалов прошли дополнительное обучение по технологическим процессам.