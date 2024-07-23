Омск-Информ
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·Общество

Она ожидается в среду днем.
Завтра, 24 июля, омичей снова ожидает магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится девять часов: с 09:00 до 18:00.
Сила бури будет достигать уровня G1 (слабая буря) и G1 (средняя буря). Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.
·Общество

Она ожидается в среду днем.
Завтра, 24 июля, омичей снова ожидает магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится девять часов: с 09:00 до 18:00.
Сила бури будет достигать уровня G1 (слабая буря) и G1 (средняя буря). Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.