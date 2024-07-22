В сезоне 2023–2024 годов Дмитрий Злодеев защищал цвета фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ. Нападающий решил продолжить карьеру в России.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о заключении двустороннего контракта сроком на два года с нападающим Дмитрием Злодеевым. Форвард перешел в стан «ястребов» в результате обмена с «Нефтехимиком». В обратном направлении проследовал защитник Роман Абросимов.

Злодеев является воспитанником воронежского хоккея, в 2020 году он был задрафтован под 175-м номером клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс». В сезоне 2023–2024 годов нападающий защищал цвета фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ – «Эбботсфорд Кэнакс». Не сумев пробиться в главную лигу мира, Дмитрий Злодеев вернулся в Россию.

– Дмитрий принял решение продолжить карьеру в КХЛ, осознавая высокие задачи, стоящие перед нашим клубом. После его подписания можно с уверенностью сказать, что при комплектовании команды в межсезонье центральная ось «Авангарда» обрела качество и глубину, – заявил генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

За омский клуб Злодеев будет выступать под номером 25.