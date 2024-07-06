22-летний Дмитрий Злодеев задрафтован фарм-клубом «Ванкувера».
Хоккейный клуб «Авангард» обменял в «Нефтехимик» защитника Романа Абросимова. Омичи получили спортивные права на 22-летнего нападающего Дмитрия Злодеева. Злодеев – воспитанник воронежского хоккея, в 2020 году задрафтован под 175-м номером фарм-клубом НХЛ «Ванкувера», «Ванкувер Кэнакс».
Выступал за юношеские и молодежные команды московского «Динамо», «Спартака», в ВХЛ играл за красногорское, тверское и санкт-петербургское «Динамо», воскресенский «Химик». Провел 20 матчей в КХЛ за «Спартак». 2 мая 2023 года в результате обмена права на игрока перешли «Нефтехимику».
В сезоне 2023/2024 защищал цвета фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ – «Эбботсфорд Кэнакс».
Обладатель золотой медали Кубка Глинки / Гретцки 2019 года. В МХЛ провел 122 матча, набрал 91 (37+54) очко при показателе полезности «+34». В ВХЛ провел 93 матча, набрал 28 (18+10) очков при показателе полезности «+8».