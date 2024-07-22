До 100 тыс. рублей жители получат из бюджета области и 25 тыс. рублей – из городского.

Губернатор Виталий Хоценко вместе с министром труда и соцразвития Ириной Варнавской приехали лично в частный сектор на улицах 19-я и 20-я Линии, пострадавших от страшного пожара в субботу. Сгорели 5 домовладений, 20 повреждено огнем. Один человек погиб.

Глава региона обозначил суммы выплат пострадавшим по потере имущества: до 100 тысяч рублей из бюджета области и 25 тысяч рублей из городской казны. Деньги поступят оперативно.

– Поставил задачу региональному Минтруду, чтобы зачисления прошли до конца этой недели. На месте специалисты продолжают прием заявлений, – заявил Виталий Хоценко.

Ранее министр труда и соцразвития Ирина Варнавская рассказывала о 28 заявлениях, поступивших от пострадавших. Она выезжала на место происшествия и вчера.

Кроме того, глава региона поручил «Омскэлектро» нарастить темпы по восстановлению электричества в домах. «ОмскВодоканал» получил задачу оперативно восстановить подачу воды на улице.

Газоснабжение в окрестных домах восстановят после следственных мероприятий. Администрация города займется уборкой мусора, а также разработкой плана по ремонту и восстановлению жилья.

– Помогать мне контролировать исполнение всех решений будет жительница одного из близлежащих домов Юлия Губанова, с которой мы обменялись контактами, – заключил Хоценко.

Ранее стало известно, что вода, которая могла стать причиной разгерметизации газопровода и впоследствии пожара, просочилась на поверхность и затопила многострадальный частный сектор. Прокуратура начала проверку.