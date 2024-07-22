Омск-Информ
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·Общество

Его накормили мясом и собираются подлечить, чтобы выпустить на волю.
В омском конном клубе «Талисман» рассказали о спасении хищной птицы. Сотрудники нашли ее, раненую, во время похода.
– Он не мог взлететь, правое крыло не работает, забрали с собой, накормили мясом. Он молодец, хорошо держался, сидел спокойно. Видно, что голодный! Ел, не обращая ни на кого внимания, – рассказывают сотрудники клуба.
В комментариях омичи предположили, что это может быть Обыкновенный канюк или Черный коршун. Оба из семейства ястребиных. Птицу планируют подлечить и отпустить.
Ранее омичка спасла бельчат, найденных в лесу.
·Общество

Его накормили мясом и собираются подлечить, чтобы выпустить на волю.
В омском конном клубе «Талисман» рассказали о спасении хищной птицы. Сотрудники нашли ее, раненую, во время похода.
– Он не мог взлететь, правое крыло не работает, забрали с собой, накормили мясом. Он молодец, хорошо держался, сидел спокойно. Видно, что голодный! Ел, не обращая ни на кого внимания, – рассказывают сотрудники клуба.
В комментариях омичи предположили, что это может быть Обыкновенный канюк или Черный коршун. Оба из семейства ястребиных. Птицу планируют подлечить и отпустить.
Ранее омичка спасла бельчат, найденных в лесу.