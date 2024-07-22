Первые два дня работы форума выставка открыта лишь для представителей сельскохозяйственной отрасли.

В парке «На Королева» начала работу сельскохозяйственная выставка «АгроОмск-2024». Традиционно, первые два дня она закрыта для общего посещения – идет деловая программа для представителей отрасли. В среду, 24 июля, «АгроОмск» станет доступен для всех. Организаторы ждут десятки тысяч гостей.

Свои новинки на выставке покажут более 250 предприятий из различных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Для гостей организуют интерактивные площадки, а также различные дегустации и продажу свежих продуктов питания от омских производителей. «Фишкой» этого года станет 270-килограммовая бочка вареной сгущенки от Любинского молочно-консервного комбината.