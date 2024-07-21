Министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская лично побывала на месте происшествия. Погорельцы получат выплаты.

Сегодня, 21 июля, специалисты Минтруда и комплексного центра «Пенаты» ведут работу на месте вчерашнего крупного пожара, во время которого огонь полностью уничтожил 5 и повредил более 20 частных домов. Об этом рассказала министр Ирина Варнавская, лично побывавшая на месте происшествия.

По ее словам, были установлены суммы ущерба и приняты заявления на выплаты — их подали 28 человек. Кроме того, всем пострадавшим, их насчитывается 58 человек, предложили юридическую поддержку и психологическую помощь. Люди, потерявшие в огне свое имущество, могут обратиться за гуманитарной помощью через мессенджер, оставив заявку в специальном чате, или позвонив в центр «Пенаты». Кроме того, семье, где погиб человек, окажут материальную помощь.