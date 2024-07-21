Ценного ресурса в кранах жителей города не будет в течение 25 июля. Причиной стали ремонтные работы.

В водоканале рассказали об отключении воды в микрорайонах трех округов Омска из-за ремонтных работ. Это произойдет в четверг, 25 июля. Ценного для жизни ресурса не будет весь день.

Так, с 11:00 до 22:00 в некоторых домах Центрального округа отключат воду из-за установки запорной арматуры по улице 6-я Северная – Красный Пахарь.

Под отключение попадут:

частный сектор по ул. 6-я Северная от ул. Осоавиахимовская до ул. Красный Пахарь;

4 водоразборные колонки по ул. 6-я Северная, 170, 186,190,192.

С 10:00 до 20:00 сотрудники водоканала заменят запорную арматуру в Советском округе, по проспекту Мира, 146. Вот список адресов:

28 водоразборных колонок в мкрн. Николаевка;

очистные сооружения канализации АО «ОмскВодоканал» по адресу: ул. Комбинатская, д. 50;

частные жилые дома по улицам Загородная, Полевая, Трудовая, Аграрная и Песчаная;

пр. Мира, д. 122 (АЗС 13), д. 177/7, д. 185, д. 185/5, д. 177/1, д. 185/1, д. 185/10, д. 187/5, д. 189/1, д. 191, д. 140, д. 142.

С 10:00 до 22:00 планируется провести переврезку нового водопровода по улице Богдана Хмельницкого, 283а, ПАО «ОДК-Сатурн», ул. Л. Чайкиной, 1. В связи с этим воду отключат:

ул. Б. Хмельницкого, 208, 212, 212а, 214, 216, 220, 214а;

ул. 1-я Транспортная, 7.

С 10 утра по улице Богдана Хмельницкого, 212, установят машину с питьевой водой. Она будет работать до окончания работ.