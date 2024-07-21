Некие меломаны устраивают под окнами жилого микрорайона дискотеки под открытым небом под музыку группы «Сектор газа» (18+).

В одном из пабликов популярной соцсети появилась жалоба жительницы дома на улице Бархатовой. Она пожаловалась на анонимных меломанов, которые по выходным устраивают тусовки возле пивнушки под музыку группы «Сектор газа» (18+). Они притаскивают огромную колонку и «зажигают» до утра. Спать под такие концерты, само собой, весьма сложно.

– Я не ханжа, но это ооочень громко, даже закрытые окна не помогают, – рассказала омичка.

По словам жительницы, полицейские не реагируют на такие обращения. Автор поста оказалась в замешательстве, она не знает, как бороться с меломанами.