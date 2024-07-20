За минувший год жилье на первичном рынке Омска подорожало на 31,3 %. В Москве цены выросли только на 13,6 %.

Казань, Челябинск, Нижний Новгород, Омск и Уфа заняли первые пять мест в рейтинге городов-миллионников по росту цен на первичном рынке жилья. Всего в списке 16 городов, и Москва занимает в нем предпоследнее место.

С июня 2023 года по июнь 2024-го стоимость квадратного метра в новостройках Казани увеличилась на 37 % и составила 259,6 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro. В Челябинске «квадрат» подорожал на 35,9 %, до 129,8 тыс. рублей. Третьим идет Нижний Новгород – рост на 35,2 %, до 199 тыс. рублей. На четвертой позиции Омск (+31,3 %, до 143,5 тыс. рублей), замыкает первую пятерку Уфа, где жилье за год подорожало на 29,4 % (до 166,6 тыс. рублей за кв. м).

При этом в Москве стоимость новостроек увеличилась на 13,6 %, до 499,1 тыс. рублей. Меньше всего недвижимость за год дорожала в Краснодаре (+12,6 %, до 162,9 тыс. рублей).

Тройка лидеров по росту цен в новостройках во втором квартале 2024 года: Москва, Нижний Новгород и Омск.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года цены на новостройки в Омске выросли на 195 %. Это самый уровень роста в стране. Причинами стали низкие объемы строительства жилья в городе и льготная ипотека. Ее действие, напомним, завершилось 1 июля.