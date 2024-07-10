До начала действия программы льготной ипотеки под 8 % квадратный метр жилья в новых домах стоил 46 тысяч рублей. Сегодня – 137 тысяч.

До начала действия программы льготной ипотеки под 8 % квадратный метр жилья в новых домах стоил 46 тысяч рублей. Сегодня – 137 тысяч.

Омск стал лидером среди российских городов-миллионников по росту цен на квартиры в новостройках. С 2020 года, когда начала действовать программа льготной ипотеки под 8 % годовых, цены выросли на 195 %. Она завершилась 1 июля текущего года и, по мнению экспертов, привела к тому, что жилье для российских семей стало недоступным.

Четыре года назад квадратный метр жилья в Омске стоил 46 тыс. рублей, сегодня – 137 тысяч, посчитали аналитики ЦИАН, данные которых приводит агентство РБК. В Краснодаре за этот же период цены выросли на 187 %, с 62 до 179 тыс. рублей за квадратный метр.

Аутсайдерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, где цены на квартиры в новостройках увеличились на 73 % и 81 % соответственно.