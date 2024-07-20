По словам Елена Страутманис, современные методы томографии дают представление, что мозг никогда не отдыхает.

Заведующая неврологическим отделением Регионального сосудистого центра БСМП № 1 Елена Страутманис рассказала о работе головного мозга человека и опровергла распространенный миф о том, что он работает максимум на 10 % от своих возможностей.

Согласно исследованиям, мозг занимает 3% массы нашего тела, при этом потребляет 20 % энергии организма, включая кислород и питательные вещества. На что она тратится?

– Большая часть энергии, потребляемой нашим мозгом, обеспечивает быстрое срабатывание миллионов нейронов, соединяющихся и взаимодействующих друг с другом, тем самым давая начало всем высшим функциям мозга. Оставшуюся энергию мозг использует для контроля действий, которые выполняются либо бессознательно, например, частоты сердечных сокращений, либо сознательно, по привычке, например, вождение автомобиля, – приводит слова эксперта портал «Омскрегион».

Что касается работы мозга на 10 % его мощности, то распространенный миф опровергается компьютерной томографией.

– Современные методы компьютерной томографии позволяют развеять это миф и сделать вывод о том, что на самом деле мозг здорового человека не отдыхает никогда, даже когда мы спим. Таким образом, становится понятно, что все части мозга принимают активное участие в процессе жизнедеятельности, – заявила Елена Страутманис.

Ведущий специалист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, психолог Елена Паустьян рассказала, какие продукты предпочтительней для мозга и какой еды стоит избегать.