О полезных и вредных продуктах питания для человеческого мозга рассказала специалист Омского областного центра общественного здоровья.

Ведущий специалист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, психолог Елена Паустьян рассказала: какие продукты предпочтительней для мозга, и какой еды стоит избегать.

Витамины и антиоксиданты

В списке предпочтительных продуктов жирная рыба. Жирная рыба, например, сардина, форель, лосось, богата жирными кислотами омега-3. Они улучшают способности к восприятию и усвоению информации и память.

Эти же кислоты используются организмом при производстве нервных клеток, замедляют умственный спад, связанный с возрастными изменениями, и предотвращают развитие болезни Альцгеймера.

- Для мозга полезны продукты с высоким содержанием витамина С, который не дает развиваться процессам старения и предотвращает появление связанных с ними заболеваний. Богатейшим источником витамина С являются апельсины, суточную норму обеспечит всего один плод. Естественно, апельсины очень полезны для мозга. Как и продукты с высоким содержанием антоцианов, растительных веществ, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Они препятствуют развитию нейродегенеративных заболеваний и замедляют процессы старения мозга. - Подчеркнула Елена Паустьян.

Высокое содержание антоцианов - в клюкве, жимолости, баклажанах, краснокочанной капусте, черном рисе. А семена тыквы также содержат очень сильные антиоксиданты, такие как бета-каротин, витамины А, С, Е, лютеин, которые не дают свободным радикалам поражать организм и мозг.

Семена тыквы служат источником меди, цинка, железа и магния — все это требуется для активной мозговой деятельности.

Медь участвует в контроле нервных импульсов и предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Цинк предотвращает развитие ряда неврологических заболеваний, а также болезни Паркинсона и депрессивных состояний. Железо поддерживает ясность сознания и позволяет мозгу нормально выполнять свои функции.

Полезны для мозга орехи как активатор его эффективной работы. Они способствуют улучшению познавательных способностей. Среди предпочтительных продуктов стоит обратить внимание также на капусту брокколи. Брокколи благотворно влияет на память, оказывает антиоксидантный и противовоспалительный эффект, усиливает способность организма бороться с повреждениями мозга. ​

Замедлить старение клеток

Среди фаворитов в списке предпочтительных продуктов горький шоколад. Настоящий горький шоколад считается полезным только с содержанием более 70 % какао. Именно поэтому при выборе важно смотреть на состав шоколада. Первое, что там должно быть указано, это — какао-бобы: какао-порошок и какао-масло. Шоколад также богат антиоксидантами, которые благоприятно воздействуют на участки мозга, отвечающие за память и обучение, и замедляют процессы старения клеток.

В списке продуктов, полезных для мозга, фигурирует и кофе. В нем содержатся антиоксиданты и кофеин, полезные для мозга. Они улучшают внимание, блокируя выработку аденозина, вызывающего состояние сонливости. Однако не стоит пить кофе много и часто, при употреблении кофеина не рекомендуется выходить за пределы 400 миллиграмм в сутки. Это примерно три чашки кофе, при этом следует учитывать объем чашки, качество кофе, сорт и содержание в нем кофеина. Также важно наблюдать за реакцией организма. Если самочувствие ухудшается уже после второй — значит стоит ограничиться одной чашкой напитка.

Вкусные убийцы мозга

Среди продуктов, потребление которых стоит контролировать, и даже отказаться: соль, трансжиры и сладкие напитки. Соль и другие продукты питания с высоким содержанием натрия при регулярном превышении рекомендованной суточной дозы могут оказать негативное влияние на работу мозга. Избыток соли может ухудшить мозговое кровообращение. Что, в свою очередь, приводит к ослаблению памяти и снижению способности человека к усвоению новой информации. Кроме того, при повышенном содержании соли в кишечнике, организм дает соответствующий сигнал головному мозгу. Последний воспринимает его, как начало развития воспалительного процесса и начинает борьбу с несуществующей проблемой. Такое положение вещей в целом не идет на пользу самочувствию человека и делает его невнимательным и рассеянным. Суточная норма соли составляет 5 грамм с учетом соли, добавленной в готовые продукты: соленья, колбасные изделия, консервы и прочее.

Искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Они образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел. В промышленности их получают, перерабатывая растительные жиры в твёрдые. В основном они содержатся в фастфуде и еде быстрого приготовления: гамбургерах, картофеле фри, везде, где используется фритюр; в замороженной пицце; в хлебобулочных изделиях: пирожных, пончиках, пирогах, чипсах, майонезе, сладкой глазури, маргарине. Употребление трансжиров приводит к повышению уровня общего и снижению так называемого «хорошего» холестерина в крови. Трансжиры принимают непосредственное участие в формировании бляшек в кровеносных сосудах. Это приводит к ослаблению питания коры головного мозга. В результате развивается атеросклероз, повышаемся риск инсульта.

Люди, которые регулярно употребляют фруктовые газированные напитки, спортивные напитки, энергетические напитки и соки с большей вероятностью будут иметь проблемы с памятью, поскольку «пустые» углеводы снижают тонус гиппокампа – мозгового центра, отвечающего за память. В дальнейшем это может привести к деменции.

Позаботьтесь о здоровье головного мозга – выбирайте правильные продукты!