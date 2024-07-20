Эксперт видит в этом альтернативу Красногорскому гидроузлу, называя тот проект «вредным и безумным».

Известный омский эколог, профессор ОмГУПСа Сергей Костарев прокомментировал планы властей Казахстана построить еще одну ГЭС на Иртыше. Она станет контррегулятором Шульбинской ГЭС и будет располагаться ниже по течению Иртыша, то есть ближе к границе с Россией. Костарев видит в этом проекте плюсы для Омска.

– Ура! Будет еще одна плотина на Иртыше в Казахстане (и это не сарказм). Да, плотины на реках – это очень спорный вариант вмешательства в природу. Но есть нюансы, и в данном случае еще одна (регулирующая) плотина как раз приведет к повышению уровня Иртыша в Омске летом за счет перераспределения стока, – написал Костарев в своем телеграм-канале.

Новая плотина, объясняет эксперт, позволит накопить воду зимой, когда происходит повышенная выработка электричества, а летом спустить ее и за счет этого повысить объем воды в Иртыше.

– Если России удастся договориться с Казахстаном (для этого есть основания), то и в Омске уровень реки летом будет выше. Собственно, это и есть самый оптимальный вариант решения проблемы Иртыша в Омске, а не безумный и вредный Красногорский гидроузел, в который уже вбухали миллиардов 5-6 денег (а то и больше), вместо того чтобы инвестировать эти деньги в достройку каскада плотин, – считает эколог.

Он надеется, что Казахстан построит свою ГЭС быстрее, чем в Омске завершат строительство гидроузла.