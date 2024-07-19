Станцию рассматривают как контррегулятор Шульбинской ГЭС, она будет располагаться ниже по течению Иртыша, то есть ближе к границе с Россией.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что республика ведет переговоры с Россией о строительстве гидроэлектростанции на Иртыше. Она будет располагаться неподалеку от границы между государствами.

– Ведутся переговоры о строительстве ГЭС на реке Иртыш. Эта станция есть в плане развития энергетики. Предварительная мощность составляет 300 МВт. То есть это ключевая станция, которая будет участвовать в покрытии как базовых, так и пиковых нагрузок, – приводит слова Саткалиева агентство ТАСС.

Чиновник пояснил, что новая станция будет так называемым контррегулятором Шульбинской ГЭС. Она будет располагаться ниже по течению Иртыша, то есть ближе к Омской области.

– Это самостоятельная станция, которая позволит увеличить мощность всего Иртышского каскада. Данная река является приграничной, поэтому привлечение опыта наших российских коллег видится вполне логичным действием, – отметил министр.

В советское время был разработан проект строительства Булакской ГЭС, которая была призвана стать контррегулятором Шульбинской станции. Введение в эксплуатацию Булакской ГЭС даст возможность дополнительно высвободить на Шульбинской сотни мегаватт пиковой мощности, а также улучшит ситуацию с водоснабжением Павлодарской области.

Иртышский каскад ГЭС включает в себя три станции: Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская.