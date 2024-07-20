Кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал отказаться от кофе и алкоголя людям с хроническими заболеваниями.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как обезопасить свой организм в период магнитных бурь. По его словам, нужно отказаться от кофе и алкоголя. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

- Самое главное, самый первый шаг - снизить нагрузку, снизить [нервную] стимуляцию: кофе, чай. Всевозможные напитки, алкоголь, курение - это все в этот день надо снизить, это факторы, влияющие на организм не положительным образом. <...> Нужно снизить нагрузки, больше отдыхать, если попадает [буря] на рабочий день, то проводим рабочий день спокойно, не перегружаемся какими-то серьезными перегрузками, - цитирует Кондрахина ТАСС.

Кардиолог подчеркнул, что здоровые люди могут почувствовать некоторую усталость и дискомфорт, но симптомы не будут особо заметны.