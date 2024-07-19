Омск-Информ
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·Общество

Омичей пригласили на мероприятие, которое пройдет в субботу, 20 июля.

Завтра, 20 июля, в Омске пройдет фестиваль красок. Поначалу его отменили, но в результате организаторы все-таки решили, что мероприятие состоится.

Фестиваль проводится в городе уже не в первый раз. На этот раз праздник начнется в 18:00 по адресу улица Партизанская, 5а. Вход свободный.

Мероприятие продлится 2 часа. В течение этого времени участники фестиваля будут подбрасывать в небо краску разных цветов под популярную музыку.

·Общество

Омичей пригласили на мероприятие, которое пройдет в субботу, 20 июля.

Завтра, 20 июля, в Омске пройдет фестиваль красок. Поначалу его отменили, но в результате организаторы все-таки решили, что мероприятие состоится.

Фестиваль проводится в городе уже не в первый раз. На этот раз праздник начнется в 18:00 по адресу улица Партизанская, 5а. Вход свободный.

Мероприятие продлится 2 часа. В течение этого времени участники фестиваля будут подбрасывать в небо краску разных цветов под популярную музыку.