Подсудимые убили мужчину во время застолья.

В Омске прошел суд по уголовному делу, которое завели на двух бездомных рецидивистов. Они обвиняются в краже и убийстве группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в конце июля 2023 года подсудимые выпивали спиртное в лесополосе на берегу Иртыша в Советском округе. Во время застолья злоумышленники напали на 34-летнего собутыльника с ножом, а после его гибели спрятали тело в кустах, накрыв одеялом.

Местные жители нашли тело через неделю после убийства. Также мужчин подозревают в краже электрического кабеля из подвала многоэтажки на улице Заорзерной. Сумма ущерба составила 11 700 рублей.

Подсудимые частично признали вину, они отрицали, что нападение было совместным. Государственный обвинитель попросил суд приговорить их к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на полтора месяца каждому. Следующее судебное заседание пройдет 22 июля.