Его подозревают в хищении из бюджета 23,7 млн рублей.

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения первому заместителю главы Советского округа и бывшему заместителю начальника Центра учета и содержания собственности Омской области Андрею Песцову. Как сообщили в прокуратуре, чиновника, которого обвиняют в мошенничестве при закупке квартир для сирот, посадили под домашний арест.

По версии следствия, чиновник договорился со своим знакомым предпринимателем о хищении бюджетных средств. С марта по сентябрь 2022 года он сообщал бизнесмену о планируемых закупках жилья для сирот. Предприниматель заранее приобретал подходящие квартиры, которые потом продавал государству по завышенной цене. Сообщникам удалось похитить из бюджета 23,7 млн рублей.

Ранее под домашний арест посадили предпринимателя. Как стало известно «Омск-информу», по версии следствия, таким образом Песцову и его сообщнику удалось реализовать государству по завышенной стоимости 14 квартир.