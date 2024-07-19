Горожанам придется платить по 35–40 рублей.

По данным сайта «Электронная транспортная карта», частные перевозчики в Омске повысили стоимость проезда. По 40 рублей наличными с пассажиров теперь берут на маршрутах № 335, 415 и 425. До 38 рублей наличными выросла стоимость проезда на маршрутах № 89 и 72, до 35 рублей – на маршруте № 55. До 40 рублей по безналу выросла стоимость проезда на автобусах № 42, 51, 59, 73. По карте – 35 рублей.

Подорожал проезд и в пригородных автобусах. По 40 рублей за наличные он стоит на маршрутах № 122, 144, 156, 160, 173, 174, 190, 903 и 214. Также до 40 рублей наличными подорожал проезд в маршрутке № 910 в пределах города. Проезд по банковской карте обойдется в 35 рублей.