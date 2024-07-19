Сотрудники прокуратуры решили, что решение было необъективным.
Прокуратура оспорила в суде оправдательный приговор 45-летнему омичу. Мужчину, которого обвиняли в умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, признали невиновным присяжные. Однако в прокуратуре сочли, что они были необъективны.
– Суд согласился с доводами государственного обвинителя о систематическом воздействии адвоката и подсудимого на коллегию присяжных заседателей, утративших возможность оставаться объективными, – сообщили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел 25 сентября 2022 года около торгового комплекса «Мир». По версии следствия, мужчина поссорился с приятелем и ударил его ножом, отчего тот скончался.
Уголовное дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд.