Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из-за прошедших ливней затопило одну из тяговых подстанций в городке Нефтяников.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о мерах, предпринимаемых властями из-за временного сокращения троллейбусных маршрутов № 4 и 67. Во вторник, 16 июля, они ездят до остановки «Поселок Ермак». Из-за проливных дождей затопило одну из тяговых подстанций в городке Нефтяников.

– Поручил директору профильного департамента Вадиму Кормильцу проработать вопрос транспортного обеспечения на этом востребованном участке. С 23 июля по маршруту № 29 организуем работу дополнительных двух автобусов. Они поедут по укороченной схеме – от ОНПЗ до остановки «Улица Малунцева», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Затапливать подстанцию в городке Нефтяников начало еще весной, когда шло обильное снеготаяние.

·Общество

Из-за прошедших ливней затопило одну из тяговых подстанций в городке Нефтяников.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о мерах, предпринимаемых властями из-за временного сокращения троллейбусных маршрутов № 4 и 67. Во вторник, 16 июля, они ездят до остановки «Поселок Ермак». Из-за проливных дождей затопило одну из тяговых подстанций в городке Нефтяников.

– Поручил директору профильного департамента Вадиму Кормильцу проработать вопрос транспортного обеспечения на этом востребованном участке. С 23 июля по маршруту № 29 организуем работу дополнительных двух автобусов. Они поедут по укороченной схеме – от ОНПЗ до остановки «Улица Малунцева», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Затапливать подстанцию в городке Нефтяников начало еще весной, когда шло обильное снеготаяние.