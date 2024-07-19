Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Специалисты уже выкорчевывают пни и готовят посадочные места.
Утром омские агрономы начали высаживать вдоль улицы Ленина 7 шаровидных ив вместо тех, что засохли. Новые двухметровые деревья появятся там до конца дня.
– Сухостойные деревья будут заменены именно на эти породы, потому что изначально, в 2016 году,  улица Ленина была оформлена этими насаждениями. Установить причину усыхания деревьев сложно, так как остальные ивы на этом  участке находятся в прекрасном состоянии, им обеспечен ежедневный полив и уход, – отметил заместитель директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Киреев.
Сейчас специалисты проводят выкорчевку пней и готовят посадочные места. Для высадки отобран качественный посадочный материал с большим комом.
Ранее сообщалось, что новые деревья взамен погибших также высадят на Лукашевича, Конева и Иртышской набережной.
·Общество

Специалисты уже выкорчевывают пни и готовят посадочные места.
Утром омские агрономы начали высаживать вдоль улицы Ленина 7 шаровидных ив вместо тех, что засохли. Новые двухметровые деревья появятся там до конца дня.
– Сухостойные деревья будут заменены именно на эти породы, потому что изначально, в 2016 году,  улица Ленина была оформлена этими насаждениями. Установить причину усыхания деревьев сложно, так как остальные ивы на этом  участке находятся в прекрасном состоянии, им обеспечен ежедневный полив и уход, – отметил заместитель директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Киреев.
Сейчас специалисты проводят выкорчевку пней и готовят посадочные места. Для высадки отобран качественный посадочный материал с большим комом.
Ранее сообщалось, что новые деревья взамен погибших также высадят на Лукашевича, Конева и Иртышской набережной.