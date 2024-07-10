Новые посадки планируются на дублере Лукашевича, улице Конева, Иртышской набережной и Любинском проспекте.

Новые посадки планируются на дублере Лукашевича, улице Конева, Иртышской набережной и Любинском проспекте.

Вчера омские агрономы, экологи и члены городской «зеленой» комиссии осмотрели сухие деревья, растущие вдоль городских дорог. Погибшие растения решили заменить. Сажать будут клен остролистный, черемуху, рябину, яблоню сибирскую, которые хорошо прижились после высадки в похожей местности.

– Мы увидели, что есть процент «отпада» уже взрослых деревьев, а не молодых саженцев. Надо понимать, что и места специфические с точки зрения физико-химических условий: здесь сушь, ветра, продуваемая местность на улицах Конева и Лукашевича, не обеспечен необходимый влажностный режим, плюс мощное антропогенное воздействие – рядом проезжая часть с огромным трафиком, – отметил депутат Омского городского совета, член рабочей группы по озеленению города Алексей Провозин.

Вдоль дублера улицы Лукашевича заменят 43 сухостойные сосны, на улице Конева – 20 сосен и 40 берез. Вдоль Иртышской набережной заменят 3 аварийные ивы, 8 берез, 21 ель, 2 лиственницы и 6 сосен. Вдоль Любинского проспекта высадят 7 новых шаровидных ив вместо сухостойных.

– При высадке каждого нового дерева тщательно подготовим объемное посадочное место, отберем самый качественный посадочный материал с комом, – рассказал заместитель директора Управление дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Киреев.

Посадки планируются осенью. Помогать подбирать саженцы и ухаживать за ними муниципальным агрономам будет кандидат биологических наук Михаил Григорьев.

– Везде, где мы сегодня побывали, очень тяжелые условия для произрастания деревьев. Видно, что те люди, которые высаживали деревья, принимали необходимые меры для ухода: полив, прививки. Нужно провести определенную коррекцию для того, чтобы этот участок озеленить: есть проблемы с грунтом, рельефом и ветровым режимом, – отметил Григорьев.

Еще живые растения с признаками усыхания продолжат интенсивно подкармливать удобрениями и поливать.