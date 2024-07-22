Сотрудник шинного завода Cordiant рассказал «Омск-информу», как совмещал работу, учебу и съемки в телешоу.

Принято считать, что рабочий завода – это человек с определенным складом характера. Эдакий самодостаточный интроверт, которого не смущает систематизированный труд, он не слишком амбициозен и, как следствие, не особенно устремлен к достижению карьерных высот. Так думал и будущий специалист по маркетингу и связям с общественностью Андрей Козлов, пришедший на шинный завод по совету своего отца, и сам же своим появлением в производственном цехе опроверг этот стереотип.

Андрей Козлов работает в сборочном цехе шинного завода Cordiant в Омске второй год, и, по собственному признанию, активный и деятельный молодой человек монотонным трудом не отягощен. Заводская зарплата позволяет ему не только оплачивать обучение в университете, но и закрывать практически все свои потребности. Еще больший плюс – работа и учеба друг другу не мешают. Более того, во время очередного отпуска Андрей даже успел принять участие в очень известном российском телепроекте.

– Андрей, у тебя совсем не технический склад ума – ты учишься в ОмГУПСе на маркетолога. Казалось бы, гуляй и наслаждайся жизнью. Ваше поколение Z довольно далеко ушло от ценностей индустриальной эпохи, так зачем тебе эти 12-часовые смены?

– Я молодой, здоровый, у меня есть желания, интересы, потребности – как я позволю себе сидеть у родителей на шее? Я ни разу не пожалел, что по возвращении с армии прислушался к совету отца и пошел попробовать себя сборщиком покрышек. Да, поначалу было непросто, но с помощью старших коллег втянулся, стало получаться, защитил разряд и работаю. Не многие в моем возрасте имеют такую зарплату – в этом большой плюс завода. В том же кафе за меньшие деньги по 12–16 часов работать ничуть не проще.

Что касается стереотипа о типичном работяге, то он развеялся быстро – у нас в смене работает очень много интересных людей со своими увлечениями, молодых, целеустремленных. Кто-то получает высшее образование, чтобы двигаться вверх по работе, кто-то всерьез увлекается спортом, кто-то строит свой небольшой бизнес параллельно, кому-то просто комфортно работать 2 через 2. При этом работают люди самых разных профессий и специальностей, в общении с коллегами постоянно открываешь что-то новое. Поначалу удивлялся, что вы все делаете на заводе, сейчас понял – то же, что и я.

– В свободное от работы и учебы время ты активно развиваешь свой блог. Там преобладают какие-то love-story, работа вообще не фигурирует.

– Работа – часть моей жизни, но она за кадром, мои видеоролики не про это. Да я даже когда говорю кому-то, что работаю на шинном заводе простым рабочим, мне не верят, думают, прикалываюсь. Видимо, срабатывает все тот же стереотип, что работяга совсем по-другому должен выглядеть.

– Прошлой осенью ты принял участие в проекте «Дом-2». Несмотря на то что пробыл там недолго, расскажи, как тебе этот опыт?

– У меня достаточно консервативная семья: мама много лет работала учителем, папа из правоохранительных органов, дедушка бывший военный. Представляете, каково им было услышать, что я отправляюсь на «Дом-2»? Но, когда поняли, что вот все, я уже на проекте, стали пристально следить за телестройкой, интересоваться всем происходящим, подписались на все соцсети проекта, следили за новостями. Тем более что выпуски выходят не в реальном времени, а к моменту выхода передачи все уже может значительно поменяться. Друзья и коллеги тоже следили за развитием событий по телевизору, очень подбадривали, постоянно на связи с ними были.

Как оказалось, просто так прийти на проект – это заведомо проигрышная стратегия. Нужен четкий пошаговый план, нужно развитие. Я пришел туда завоевывать сердце самой экстравагантной участницы Лизы Субботиной, вживую она мне не понравилась, и у нас даже возникла симпатия с другой участницей, но, как я понял, она не была настроена на отношения со мной.

– Свою любовь на телепроекте ты так и не построил. Удалось ли это сделать в реальной жизни?

– Пока нет. Конечно, для этого не нужно искать еще одну Лизу Субботину, у меня вообще нет портрета идеальной девушки. Надеюсь встретить ту, которая бы понимала и вдохновляла.

– Что труднее: 12-часовая смена на шинном заводе или съемочный день в реалити-шоу?

– Раньше я смотрел на причитания блогеров о том, как им трудно, с откровенным негодованием: что тебе трудно – камеру держать? Как участник телешоу до обеда ты делаешь что хочешь, далее 8 часов подряд на тебя направлены видеокамеры, нужно постоянно думать, как себя повести в ту или иную секунду времени, все время ты в напряжении. Не знаю, возможно, со временем привыкаешь, я за 2 недели не привык. Мне кажется, к такому невозможно привыкнуть – когда включаются камеры, все вокруг меняются кардинально, ты просто не узнаешь людей, с которыми полчаса назад спокойно разговаривал. Это главная сложность, наверное. Завод так не выматывает – честно скажу, у нас в коллективе нет лицемерия, здесь не каждый сам за себя – мы работаем на результат. Ты отработал свою смену, выполнил норму, переоделся, вышел с проходной и, забыв про все, пошел по каким-то делам или домой отсыпаться.

– Планируешь еще в каких-то медийных проектах участвовать? Какие вообще планы на жизнь?

– Пока каких-то конкретных планов нет. У меня есть коллеги, которые пришли на завод «Кордиант» на годик, а остались на 20 лет... Не могу исключить и такое развитие событий. Но сейчас я планирую несколько по-другому: в обозримом будущем окончить университет и далее как минимум обзавестись своим собственным заводиком. А дальше – будет видно. Пока меня все устраивает, жизнь движется в том русле, в которое я сам ее направляю.