Мэр Омска Сергей Шелест обсудил с главой Усть-Ишимского района Александром Седельниковым планы по восстановлению населенных пунктов после паводка.

Сегодня, 18 июля, мэр Омска Сергей Шелест прибыл с рабочей поездкой в Усть-Ишим. Совместно с главой Усть-Ишимского района намечена дорожная карта по восстановлению населенных пунктов, пострадавших во время паводка.

– Вместе с главой района Александром Степановичем Седельниковым наметили фронт работ. Особое внимание многодетным семьям, одиноким пожилым людям. Приступаем в ближайшее время. Куратором от города по данному направлению будет мой заместитель Владимир Куприянов, – сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр почеркнул, что в Усть-Ишим он поехал по поручению губернатора Виталия Хоценко. Этой весной самый северный районный центр Омской области сильно пострадал от паводка. Руководитель региона поставил задачу: помочь с первоочередным ремонтом наиболее проблемных домов. И сегодня в этот процесс включены все муниципалитеты области, включая город Омск.