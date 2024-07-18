Котлован, наполнившийся водой во время вчерашнего ливня, вырыли, чтобы тянуть коммуникации.
Мэрия Омска прокомментировала ситуацию с «бассейном» на бульваре Архитекторов, где ведется масштабная реконструкция дороги. Во время вчерашнего ливня, накрывшего город, вода наполнила котлован, вырытый для прокладки коммуникаций. Городские власти назвали сроки осушения «бассейна».
– В рамках реконструкции бульвара Архитекторов, помимо дорожных работ, предусмотрены переустройство, вынос и защита инженерных коммуникаций. Так, вблизи дома №17/3 на проспекте Комарова субподрядчиком ведется устройство футляров защиты газотрубопровода. После прошедших ливневых дождей место работ будет осушено, а на завершающем этапе послойно уложен грунт, – сообщили в мэрии.
На участке реконструируемого бульвара Архитекторов, где образовался «бассейн», практически завершено строительство новой ливневой канализации, которая уже успешно справляется с водоотводом.