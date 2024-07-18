Юные пациенты обучились технике альтернативного рисования, повышающей эффективность реабилитации.

Волонтеры Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» провели мастер-класс для пациентов Областной детской клинической больницы (ОДКБ), поддержка гематологического отделения которой развивается с 2014 года. Детей и их родителей научили технике альтернативного рисования, которая помогает улучшить настроение и повысить эффективность реабилитации. Это доказавшая свою эффективность в терапии нестандартная художественная методика.

– Применение методов альтернативного рисования в детской арт-терапии получает все большее распространение в мире. Они не только расширяют границы восприятия и самореализации, активизируют фантазию, но помогают в главном – восстановлении эмоционального состояния ребенка, преодолевающего свой недуг. Благодаря волонтерам, которые находят все новые способы диалога с нашими пациентами, мы на протяжении длительного времени наблюдаем этот эффект в действии, – отметил главврач ОДКБ Олег Горбунов.

Пациенты в возрасте 4 до 16 лет узнали, как переносить изображение на холст с помощью воздушных шаров. Ребятам рассказали об инструментах для творчества и особенностях нанесения краски, а получившиеся картины они оставили в семейной коллекции.

– Волонтерские мероприятия стали традицией нашей компании, и число тех, кто готов откликнуться и бескорыстно помочь, постоянно растет. Мы убеждены, что ответственность не заканчивается в границах производственных площадок, поэтому регулярно проводим просветительские, экологические и творческие мероприятия, сдаем кровь для нужд медицинских учреждений. Необходимо делать все, что в наших силах, чтобы в жизни стало больше добра и света, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Мероприятие стало очередным этапом проекта «Самое дорогое – жизнь», который волонтеры предприятия реализуют в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть».