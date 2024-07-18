Среди пользователей этого финансового инструмента от Сбера треть составляют жители региона уже не юного возраста.

В Сбербанке озвучили свежие цифры по числу пользователей льготных образовательных продуктов в Сибири. В первой половине 2024 года продуктом воспользовались 2000 жителей под 3 % на общую сумму свыше 400 млн рублей. Активнее всего этим видом поддержки пользуются студенты в Красноярском крае и Новосибирской области.

Чаще всего к этому финансовому инструменту для получения образования обращаются сибирячки – 63 %.

Большинство пользователей льготного образовательного продукта моложе 25 лет. Однако в банке отмечают, что продуктом стали все чаще пользоваться сибиряки более старшего возраста. В Красноярском и Алтайском крае каждому четвертому участнику программы от 25 до 45 лет. А в Омской и Томской областях таких около трети, а в Кемеровской области – 40 %.

– Образование – один из важнейших ресурсов для достижения личных целей в жизни. Одним из инструментов для его приобретения может стать кредит на образование с господдержкой. На него действует льготная ставка 3 % на весь срок, – отметил заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Максим Волков. – Кредит можно взять на оплату любого периода учебы. Это может быть один семестр, год или все обучение целиком.

По словам руководителя, весь срок обучения плюс 9 месяцев после окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, остальное можно возвращать в течение 15 лет. Или даже погасить кредит раньше срока.

ПАО "Сбербанк" ИНН 7707083893. Реклама