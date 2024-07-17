Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Прокуратура сообщила предварительную причину возгорания.

Прокуратура Ленинского округа Омска назвала предварительную причину пожара в 14-этажном здании на проспекте Маркса. Возгорание случилось из-за аккумулятора на электровелосипеде.

Выяснилось, что нетрезвый житель квартиры на девятом этаже поставил электросамокат на зарядку. Точную причину пожара выяснят после ряда экспертиз.

Напомним, что во время пожара никто не пострадал. Но в огне сгорели квартиры на нескольких этажах.

·Происшествия

Прокуратура сообщила предварительную причину возгорания.

Прокуратура Ленинского округа Омска назвала предварительную причину пожара в 14-этажном здании на проспекте Маркса. Возгорание случилось из-за аккумулятора на электровелосипеде.

Выяснилось, что нетрезвый житель квартиры на девятом этаже поставил электросамокат на зарядку. Точную причину пожара выяснят после ряда экспертиз.

Напомним, что во время пожара никто не пострадал. Но в огне сгорели квартиры на нескольких этажах.