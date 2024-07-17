В региональном МЧС рассказали, как проходило тушение пожара.

Сегодня, 17 июля, в Омске произошел пожар в 14-этажном доме на проспекте Маркса. Возгорание случилось в квартире на девятом этаже. Звонок от очевидцев поступил в ГУ МЧС России по Омской области в 15:41.

Тушением пожара занимались 33 спасателя. Они использовали семь пожарных автоцистерн, две автолестницы и коленчатый автоподъемник с люлькой. Хотя жильцов эвакуировали по лестницам, автоподъемник находился в готовности.

Спасатели тушили пожар на высоте с помощью автолестницы. В это же время сотрудники газодымозащитной службы выводили людей, а затем тушили пожар внутри дома. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В 17:20 возгорание локализовали, а в 17:22 – ликвидировали открытое горение. Сгорели четыре квартиры и шесть балконов с 9-го по 14-й этаж. Никто не пострадал.