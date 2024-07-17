Омск-Информ
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·Происшествия

На месте продолжают работать 33 спасателя.
Пожар в доме № 66 на проспекте Маркса в Омске локализовали. К 17:22 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
На месте дор сих пор работают 33 спасателя и 10 пожарных машин. Из дома эвакуировались уже 55 жителей, еще 17 человек вывели звенья газодымозащитной службы.
Напомним, квартира на 9-м этаже дома вспыхнула около 15:41. По предварительным данным, площадь пожара составила 30 кв. м.
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·Происшествия

На месте продолжают работать 33 спасателя.
Пожар в доме № 66 на проспекте Маркса в Омске локализовали. К 17:22 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
На месте дор сих пор работают 33 спасателя и 10 пожарных машин. Из дома эвакуировались уже 55 жителей, еще 17 человек вывели звенья газодымозащитной службы.
Напомним, квартира на 9-м этаже дома вспыхнула около 15:41. По предварительным данным, площадь пожара составила 30 кв. м.
1662