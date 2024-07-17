Горит одна из квартир 14-этажного дома в Ленинском округе.

Сегодня около 15:41 произошел пожар в доме № 66 на улице Карла Маркса в Омске. Как сообщили в МЧС, горит квартира на 9-м этаже.

Предварительная площадь пожара 30 кв. м. Однако в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, что огонь охватил уже несколько этажей.

Из дома эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают 17 сотрудников МЧС на 5 пожарных машинах.