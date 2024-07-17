В ведомстве заявили, что с зарплатами на предприятии все благополучно. Но дефицит водителей имеется.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области отреагировали на обращение сотрудников «Омскоблавтотранса». Они обрисовали плачевное состояние компании: низкие зарплаты и неудовлетворительное состояние материально-технического комплекса. В связи с этим работники потребовали отставки гендиректора предприятия Дмитрия Михайлова, работающего в этой должности с осени 2023 года.

В Минтрансе опровергли эти данные. По данным ведомства, зарплата водителей неуклонно растет.

– С 1 апреля в АО «Омскоблавтотранс» проведена индексация заработной платы всех сотрудников. В настоящее время средняя оплата водителей городских автоколонн составляет 71 тыс. рублей, что на 39 % выше уровня прошлого года, а средняя заработная плата водителей районных подразделений составляет 48 тыс. рублей, что на 32 % выше уровня прошлого года, – уточнили «Омск-информу» в ведомстве.

По данным Минтранса, штатная численность водительского состава составляет 370, фактическая 290. При этом в текущем году трудоустроено 120 водителей автобусов. Однако переработки у водителей все же бывают из-за дефицита транспорта.

– На предприятии, как и в целом в отрасли, наблюдается дефицит сотрудников, в том числе и водительского состава, – признали в ведомстве. – В связи с данными обстоятельствами имеются факты работы водителей сверх установленной нормы. При этом по укомплектованности штата водителей наблюдается положительная динамика в текущем году, которой не было последние 5 лет.

С комплектующими и автобусами в компании также все более-менее стабильно и по формуле: «скромненько, но исправно».

В Минтрансе добавили, что он не является контролирующим органом «Омскоблавтотранса». Это предприятие по документам является самостоятельным хозяйствующим субъектом.