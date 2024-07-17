Омск-Информ
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·Общество

О рекордных дождях рассказал глава города.
За минувшие сутки в Омске выпало 33 мм осадков, что составляет 157 % от декадной нормы. Как рассказал мэр Сергей Шелест, это исторический максимум.
— Работа по откачке воды и промывке ливневок ведется без остановки, — добавил градоначальник.
Отметим, что после сегодняшнего ливня в Омске снова затопило улицы. Из-за этого в городе меняют маршруты общественного транспорта. Как сообщают горожане, в салонах автобусов стоит вода.
·Общество

О рекордных дождях рассказал глава города.
За минувшие сутки в Омске выпало 33 мм осадков, что составляет 157 % от декадной нормы. Как рассказал мэр Сергей Шелест, это исторический максимум.
— Работа по откачке воды и промывке ливневок ведется без остановки, — добавил градоначальник.
Отметим, что после сегодняшнего ливня в Омске снова затопило улицы. Из-за этого в городе меняют маршруты общественного транспорта. Как сообщают горожане, в салонах автобусов стоит вода.