20 сотрудников предприятия прошли обучение на «Фабрике процессов».

Руководители и специалисты омского водоканала прошли обучение на «Фабрики процессов». 20 сотрудников предприятия в течение дня прожили три производственно-игровые смены, где выпустили определенное количество изделий и достигли операционных и финансовых показателей.

Как пояснили в компании, целью тренинга было знакомство с инструментами бережливого производства, оценка знаний и навыков сотрудников, умения работать в командах. Участники тренинга должны были выстроить бизнес-процесс и получить прибыль, причем без потерь рабочего времени и без брака. При этом руководители и специалисты предприятия поменялись ролями.

- Тренинг – своего рода поощрение для инициативных сотрудников предприятия, – говорит директор по персоналу омского водоканала Анна Литвинова. - Такие мероприятия способствуют сплочению коллектива. Мы готовим персонал для постоянного внедрения улучшений в производственные процессы, чтобы каждый на своем рабочем месте видел ситуации, процессы, которые можно улучшить, подходил к решению производственных задач с оценкой, где можно сократить потери рабочего времени и вовлекал в этот процесс остальных работников.

Участники тренинга отметили, что «Фабрика процессов» дала им возможность попробовать себя в новых ролях, поработать в команде и главное – достичь поставленной цели.

- На тренинге было интересно и увлекательно. Для понимания целей предприятия, для достижения общих горизонтов, необходимо оптимизировать процессы и при этом надо анализировать все стороны процесса, в том числе и неочевидные факторы, которые также оказывают свое влияние, – подчеркнула участница тренинга, начальник центра обслуживания абонентов Инна Федоренко. – Наше поле зрения сужено в одном направлении, исходя из нашей работы, а тренинг дал возможность его расширить.

Подобные мероприятия для развития сотрудников омский водоканал планирует проводить и в дальнейшем.