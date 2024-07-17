Омск-Информ
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·Общество

Теперь прокуратура пытается заставить их исправить это.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать чиновников Тюкалинского района обработать от клещей места общего пользования в пяти сельских поселениях. Речь идет о кладбищах и лесопарковых зонах, в Хуторском, Кабырдакском, Красноусовском, Бекишевском и Троицком.
Как сообщает пресс-служба Тюкалинского городского суда, весной местные власти обработку не провели. В результате в больницу с укусами клещей уже обратились 80 жителей района.
Отметим, что всего в Омской области клещи покусали уже 3223 человек. Среди пострадавших 984 ребенка.
·Общество

Теперь прокуратура пытается заставить их исправить это.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать чиновников Тюкалинского района обработать от клещей места общего пользования в пяти сельских поселениях. Речь идет о кладбищах и лесопарковых зонах, в Хуторском, Кабырдакском, Красноусовском, Бекишевском и Троицком.
Как сообщает пресс-служба Тюкалинского городского суда, весной местные власти обработку не провели. В результате в больницу с укусами клещей уже обратились 80 жителей района.
Отметим, что всего в Омской области клещи покусали уже 3223 человек. Среди пострадавших 984 ребенка.