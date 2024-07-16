Почти треть пострадавших – дети.

По данным Роспотребнадзора на 11 июля, в этом году уже 3223 жителя Омской области обратились в больницы с укусами клещей. Среди пострадавших 984 детей.

Лаборатории исследовали 99,3 % клещей, снятых с омичей. Некоторые из насекомых оказались заразными: боррелиями – 7 %, энцефалитом – 2,2 %, вирусом моноцитарного эрлихиоза человека – 1,3 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,4 %.

Отметим, что от клещей в этом году в регионе обработают более 3 тысяч га. Против клещевого энцефалита привились более 90,7 тыс. человек.